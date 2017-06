The Last of Us 2 - Motion Capturing-Aufnahmen mit einem Schwein

Bisher halten sich die Verantwortlichen hinter dem zweiten The Last of Us-Ableger noch sehr bedeckt, was Informationen oder Details zu dem Titel angeht. Immerhin ein kleiner Infohappen ist nun via Twitter veröffentlicht worden. So wird wohl unter anderem auch ein Schwein mit von der Partie sein.

Die gute Nachricht, dass es einen zweiten Teil zu dem Survival-Shooter The Last of Us geben wird, bekamen wir bereits im Dezember letzten Jahres serviert. Seitdem halten sich Publisher Sony Computer Entertainment und Entwickler Naughty Dog sehr bedeckt, was neue Informationen oder Details betrifft.

Auch auf der diesjährigen E3 in Los Angeles gab es ebenfalls keine Neuigkeiten zu The Last of Us: Part 2. Umso schöner sind kleinere Infobrocken, vor allem wenn darin ein Schwein eine Hauptrolle spielt.

So haben Neil Druckmann von Naughty Dog sowie Schauspielerin und Autorin Halley Gross via Twitter verraten, dass momentan Motion Capturing-Aufnahmen mit einem Schwein stattfinden. Zwar ist der Titel nicht beim Namen genannt worden, allerdings ist Gross derzeit lediglich an einem Projekt beteiligt.

The Last of Us: Part 2

The Last of Us: Part 2 ist im Rahmen der PlayStation Experience 2016 von Naughty Dog offiziell angekündigt worden. Passend zur Enthüllung wurde ein Trailer präsentiert, der zeigt, dass zwei alte Bekannte anscheinend wieder mit dabei sein werden. Die Story wird einige Jahren nach den Ereignissen von The Last of Us spielen. Anders, als im ersten Teil, soll darin Ellie der spielbare Hauptcharakter sein.

Today's mocap session is off to a great start. pic.twitter.com/R9xg7XZN7H — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 27. Juni 2017

Guys guys guys guys guys! pic.twitter.com/lppLjpyEM8 — Halley Gross (@Grosstastic) 27. Juni 2017

Seitenauswahl

Infos zu The Last of Us 2

The Last of Us 2 - So sehen die Schauspieler im Studio aus Schauspieler verkörpern in The Last of Us: Part 2 die virtuellen Charaktere und sorgen mit ihrer Mimik dafür, dass sie so menschlich wie möglich sind. Dafür nutzt Naughty Dog eine ...