The Last of Us 2 - Fans entdecken Schauplatz des neuen Teils

Fans haben anscheinend herausfinden können, wo The Last of Us 2 spielen wird. Alle Zeichen deuten derzeit darauf hin, dass der Schauplatz des zweiten Teils in Seattle, Washington liegen wird.

Wenn es um neue Informationen zu The Last of Us 2 geht, wurden Fans bislang im Dunkeln gelassen. Nun hat eine Gruppe an Spielern die Sache selbst in die Hand genommen und anscheinend herausfinden können, in welchem Ort der neue Teil spielen wird.

Bereits bei der Veröffentlichung des ersten Trailers entfachte die Gerüchteküche: In einer von Naughty Dog veröffentlichten Konzeptzeichnung ist ein Parkautomat zu sehen, die in der Art nur in der US-amerikanischen Großstadt Seattle, Washington zu sehen ist.

The Last of Us 2 in Seattle

Nun verdichten sich die Hinweise, dass Seattle tatsächlich der Schauplatz von The Last of Us: Part 2 sein wird. Auf einem weiteren Screenshot ist beispielsweise ein "Driftwood" genanntes Bürogebäude an der "S Washington St" abgebildet, das exakt so auch in Seattle zu finden ist.

Auf einer weiteren Konzeptzeichnung ist zudem ein Parkhaus mit der Aufschrift "Public Parking ABM" zu sehen. Auch dieses Gebäude kann in Seattle gefunden werden - sogar in unmittelbarer Nähe zur S Washington St. Zudem ähnelt die im Spiel gezeigte Vegetation den für den Nordwesten Amerikas typischen ökologischen Spezien.

Einmal quer durch Amerika

Seit den Ereignissen von The Last of Us scheinen Ellie und Joel offenbar eine weite Reise zurückgelegt zu haben. Diese startete für die Gruppe in Boston und ging über zu Orten wie Lincoln, Pittsburgh, Salt Lake City und Colorado. Sollte The Last of Us 2 tatsächlich in Seattle spielen, hat die Truppe ganz Amerika von Osten nach Westen durchquert.

Entwickler Naughty Dog wird wohl bis zum Release von The Last of Us 2 Stillschweigen bewahren. Immerhin will man den Spielern die zahlreichen Überraschungen des Nachfolgers nicht wegnehmen.

