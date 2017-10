The Last of Us 2 - Erscheint der Survival-Horror-Titel erst 2019?

Der zweite Teil zu dem PS4-Abenteuer The Last of Us hat bisher keinen offiziellen Release-Termin spendiert bekommen. Laut des Komponisten Gustavo Santaolalla könnte es aber noch ein wenig dauern, ehe sich Fans mit Joel und Ellie auf eine weitere emotionale, spannende und gefährliche Reise begeben können.

Mit frischen Details zu dem PlayStation 4-exklusiven Survival-Horror-Titel The Last of Us: Part 2 sind Publisher Sony Interactive und die Entwickler von Naughty Dog in der Vergangenheit eher zurückhaltend gewesen.

Erscheint der Survival-Horror-Titel erst 2019?

Unklar ist bisher, wann der Nachfolger genau erscheinen wird. Doch anscheinend müssen sich Fans noch ein wenig länger gedulden, als vermutet. Den entsprechenden Hinweis dazu lieferte der verantwortliche Komponist namens Gustavo Santaolalla in einem Radio-Interview, bei dem er verschiedene Fragen beantwortete.

Auf die Frage, wann The Lat of Us: Part 2 erscheinen wird, entgegnete Santaolalla: "Es wird 2019 fertig sein. Nein, ich weiß nicht, wann es genau erscheinen wird. Aber ein Projekt wie dieses braucht für gewöhnlich zwei Jahre, bis es fertig ist. Ich arbeite bereits seit einmal Jahr an The Last of Us: Part 2. Und nach meinem letzten Konzert am 28.10.17 werde ich nach Los Angeles reisen, um weiter an dem Spiel zu arbeiten."

Naughty Dog hat sich bisher nicht zu Wort gemeldet. Wir müssen uns also weiterhin in Geduld üben und hoffen, dass es in naher Zukunft einen festen Release-Termin geben wird, der nicht in allzu weiter Ferne liegt. Vielleicht wird es bereits im Rahmen der Paris Games Week der Fall sein. Die Messe findet vom 01. November bis zum 05. November 2017 in der französischen Hauptstadt statt.

