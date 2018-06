The Last of Us 2 - Ellie wohl doch nicht der einzige spielbare Charakter

The Last of Us 2

Offenbar wird es neben Ellie doch noch einen weiteren spielbaren Charakter in The Last of Us Part 2 geben. Laut einer Gameplay-Designerin sei Entwickler Naughty Dog derzeit aber noch nicht bereit darüber zu reden. Erst vor kurzem haben wir darüber berichtet, dass in The Last of Us Part 2 mit Ellie lediglich ein Charakter spielbar sein wird. Co-Lead Game Designer Richard Cambier teilte in einem Interview mit den Kollegen von IGN mit, dass sie darüber nichts verraten würden. Creative Director Neil Druckmann hingegen beantwortete die Frage wie folgt: "Ellie ist der einzige spielbare Charakter im Game." The Last of Us 2 Ellie wird der einzige spielbare Charakter sein, so Naughty Dog Doch nicht nur Ellie? In einem Interview mit JeuxActu sagte Co-Lead Gameplay Designer Emilia Schatz, dass Naughty Dog derzeit nur dazu bereit ist, Gameplay mit Ellie zu zeigen. "An diesem Punkt sind wir nur bereit, Ellie als spielbaren Charakter zu zeigen. Das mag sich in Zukunft ändern, aber wir sind derzeit noch nicht wirklich bereit um darüber zu sprechen. Ich denke, es gibt noch eine Menge über das Spiel, was bislang nicht verraten wurde." Wir können also gespannt sein, welche Überraschungen Naughty Dog für uns noch auf Lager hat und wann es weitere Infos geben wird. Einen genauen Release-Termin zu The Last of Us Part 2 gibt es bisher noch nicht. Wir tippen darauf, dass der Titel 2019 exklusiv für die PS4 erscheinen wird.

