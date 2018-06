The Last of Us 2 - Ellie wird der einzige spielbare Charakter sein, so Naughty Dog

The Last of Us 2

Scheinbar ist nun von offizieller Seite bestätigt worden, dass wir es in The Last of Us 2 mit nur einem spielbaren Charakter zu tun bekommen werden. Und das ist nicht ganz überraschend Ellie. Wie es aussieht, hat Naughty Dog jetzt bestätigt, dass The Last of Us 2 mit Ellie nur einen spielbaren Charakter haben wird. Wie die Kollegen von IGN berichten, soll dies durch ein Gespräch mit den Entwicklern durchgesickert und bestätigt worden sein. Auf die Frage hin, ob es noch andere spielbare Charaktere als Ellie geben wird, antwortete Co-Lead Gamedesigner Richard Cambier, dass sie darüber nichts verraten würden. Naughty Dog bestätigt nur Ellie Doch der Creative Director Neil Druckmann hat die Frage im Anschluss wohl doch noch beantwortet: "Ellie ist der einzige spielbare Charakter im Game." Einige Spieler hätten sich womöglich ein Comeback von Joel oder gar einen Paradeauftritt eines anderen Charakters gewünscht, in dessen Haut sie schlüpfen und kämpfen dürften. Doch das wird demnach wohl nicht passieren. Womöglich haben die Entwickler aber auch ein paar Pläne und möchten uns vorerst auf einen falschen Pfad führen? Ob wir uns am Ende wirklich nur mit Ellie durch die Postapokalypse kämpfen dürfen, bleibt bis zum Veröffentlichungsdatum abzuwarten. The Last of Us 2 Erstes Gameplay-Video veröffentlicht

