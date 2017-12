The Last of Us 2 - Bereits zur Hälfte fertig, Release weiter unklar

Die Entwicklung von The Last of Us 2 ist bereits zur Hälfte abgeschlossen. Man wird den Titel deshalb auf der E3 2018 noch einmal zeigen. Der Release ist jedoch weiterhin unklar.

Naughty Dog macht mit der Entwicklung von The Last of Us 2 weiter Fortschritte. Auf der diesjährigen PlayStation Experience gab Autor und Creative Director Neil Druckmann bekannt, dass man die Arbeiten bereits zu 50 bis 60 Prozent abgeschlossen hätte.

Die Hälfte der Arbeit ist zwar getan, traditionell sind allerdings die letzten 10 bis 20 Prozent die mit Abstand schwierigsten. Die Detailarbeit zum Schluss der Entwicklung erfordert nicht nur ausgiebige Tests, sondern auch viele Anpassungen und Design-Umwürfe.

The Last of Us 2 auf der E3 2018

Man sei mit dem bisherigen Fortschritt jedoch so zufrieden, dass man sich dazu entschlossen hätte, The Last of Us 2 auf der E3 2018 zu zeigen. Was genau wir zu sehen bekommen, ist derzeit aber völlig unklar.

Ebenso unbekannt ist auch der Release von The Last of Us 2. Angesichts des bisherigen Grads der Vervollständigung ist davon auszugehen, dass das Survival-Adventure Mitte oder Ende 2019 für PlayStation 4 erscheinen wird.

