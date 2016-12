In unserer Vorschau sagen wir euch, was ihr vom deutschen Horror-Adventure The Last Look erwarten könnt und ob sich der Kauf der derzeitigen Early Access-Version lohnt.

The Last Look nennt sich das Horror-Adventure vom deutschen Entwickler ChaosCore Studio, das kürzlich in die Early Access-Phase startete und seitdem für PC auf Steam zu haben ist.

Doch wie hoch ist der Spielspaß und Gruselfaktor bei dem Titel, in dem wir versuchen müssen, aus einem düsteren Anwesen zu entkommen und dabei leider nicht allein sind? In unserer Vorschau sprechen wir über Story, Setting und Atmosphäre des Titels, aber auch über omnipräsente Brüste, die uns manchmal den Blick versperren, eine Protagonistin, die weniger Angst als wir selbst hat und liebevoll versteckte Easter Eggs, die vergangene Horrorwerke ehren sollen.

„Es sind leise Stimmen, die wir nur im Hintergrund vernehmen, während wir uns aus der Bewusstlosigkeit und in eine aufrechte Position kämpfen. Ein karges Badezimmer umgibt uns, die Toilette versifft, die Wände beschmiert. Statt dem üblichen „Jana liebt Peter" oder „Was ist grün und schwingt von Baum zu Baum?" stehen hier allerdings allerlei Merkwürdigkeiten, die auf einen wenig stabilen Zustand des Schreibers hindeuten und in uns den starken Wunsch zu flüchten entfachen. Doch die Tür ist verschlossen und ein Entkommen erscheint beinahe unmöglich.“

Infos zu The Last Look