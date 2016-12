Trailer in anderen Spielen nachbastelt kann jeder, doch wie sieht es im Reallife aus? Der Trailer von The Last Guardian wurde jetzt nachgestellt und könnte nicht süßer ausfallen.

Worauf die halbe Welt viele Jahre gewartet hat, ist für die PlayStation 4 erhältlich: The Last Guardian. Nachdem der Titel immer wieder verschoben wurde, dürfen wir endlich ran an den Speck und wurden vor wenigen Wochen mit dem ersten richtigen Trailer beglückt.

Dieser Trailer wurde jetzt nachgestellt, wie es in der Branche oft üblich ist, doch bei diesem "Remake" wurde genau aufs Detail geachtet. Er wurde im Reallife nachgestellt und auf der Suche nach dem großen Begleiter mit Flügeln, stieß man bei der Regie auf den perfekten Schauspieler.

Einem Mops wurden Flügel angebunden und mit Leckerlis wurden gewisse Aktionen getriggert. In der oberen rechten Ecke des Trailer könnt ihr das Remake mit dem Original vergleichen. Cuteness-Faktor: Over 9000.

