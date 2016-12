Der Release von The Last Guardian steht kurz bevor. Nicht nur unsere Redaktion wartet seit der Ankündigung im Jahre 2009 verbissen auf den Titel. Der Entwicklungsprozess ist länger als bei vergleichbaren Titeln. Doch wie kam es zu dieser Zeitspanne?

The Last Guardian hat einen langen Entwicklungsprozess auf dem Buckel. Erst 2015 wurde der finale Release-Termin bekanntgegeben. Und das obwohl viele nicht mehr an einen Release geglaubt haben. Eine lange Zeit nach der Ankündigung war es recht still um den besonderen Titel aus dem Hause Sony.

2009 wurde das Spiel während der E3 mit einem eindrucksvollen Trailer angekündigt. Das japanische Studio genDESIGN ist maßgeblich für die Entwicklung, unter der Leitung von Fumito Ueda, verantwortlich. Ueda gilt als sehr erfolgreicher und kreativer Entwickler. Er ist der geistige Kopf hinter den Ausnahmetiteln Shadow of the Colossus und Ico. Doch wie kam es zu der langen Entwicklungszeit? Wir haben die Historie in unserem Video-Special ein wenig näher beleuchtet.

Orchestraler Soundtrack

In der Collector's Edition von The Last Guardian ist die musikalische Untermalung enthalten, die von Takeshi Furukawa komponiert wurde. Außerdem kann die Vinyl zum Soundtack bereits via iam8bit vorbestellt werden.

