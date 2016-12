Nach rund zehn Jahren Entwicklungszeit ist es endlich soweit: The Last Guardian ist endlich releasefertig! Wir haben uns alle Reviews angeschaut und geben euch die ultimative Übersicht über alle Tests.

Niemand hätte gedacht, dass The Last Guardian jemals erscheinen würde. Überraschenderweise hat es nach fast zehn Jahren doch noch geklappt, jetzt erscheint The Last Guardian endlich für die PlayStation 4.

Doch nach rund einem Jahrzehnt an Entwicklungszeit stellen sich berechtigte Fragen. Leidet die Grafik unter der langen Arbeit? Kann der Titel nach zahlreichen unterschiedlichen Entwürfen und Planungen noch überzeugen?

Wir geben euch in unserer heutigen Review-Übersicht eine ausführliche Übersicht über alle Tests, Wertungen, Vorschauen und Eindrücke.

Tests und Reviews zu The Last Guardian - Übersicht zu allen Wertungen

Metacritic Durchschnittswertung: 83

Opencritic Durchschnittswertung: 78

The Guardian: 100

100 Sirusgaming : 98

: 98 PlayStation Universe: 90

90 GamesRadar+ : 90

: 90 Polygon: 90

90 GameSpot: 90

90 Destructoid: 85

85 GameInformer: 80

80 IGN: 70

70 Polygon : 70

70 The Jimquisition: 65

