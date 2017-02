Der Preis für The Last Guardian wurde nun dauerhaft gesenkt. War das PS4-Spiel bislang ein Vollpreistitel, wird er ab sofort für 35-40 Euro verkauft. Die Anpassung der UVP fand in mehreren Ländern statt und trifft auch den PlayStation Store und Händler wie Amazon.

Wer sich The Last Guardian kaufen möchte, kann dies nun günstiger tun. Sony passte den Preis in mehreren Ländern an – so auch in Deutschland. Der Exklusivtitel für die PlayStation 4 kostet im PlayStation Store nur noch 34,99 Euro, bei Einzel- und Online-Händlern hingegen 39,99 Euro.

The Last Guardian permanent günstiger für die PlayStation 4

Vorher lag der Preis des Spiels bei 59,99 Euro. Zu dieser Unverbindlichen Preisempfehlung wurde The Last Guardian seit dem Release angeboten. Grund für die dauerhafte Preissenkung könnten scheidende Verkaufszahlen sein, die Publisher Sony und Entwickler Team Ico bislang nicht bekannt gaben.

The Last Guardian ist ein Action-Adventure, der von Team Ico und gen Design entwickelt worden sind. Es ist eines der künstlerischsten Spiele, die es in den letzten Jahren gab und folgt damit den ästhetischen Anspruch der beiden Studios. Sony Interactive Entertainment finanzierte und vermarktete das Videospiel für die PlayStation 4.

