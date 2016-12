The Last Guardian auf der PlayStation 4 spielen – und daneben die exklusive Collector’s Edition stehen haben: Mit unserem Gewinnspiel seid ihr dabei! Alles, was ihr tun müsst, um die Sammler-Version von The Last Guardian von Team Ico und Sony zu gewinnen, erfahrt ihr hier.

Nach Jahren des Wartens war es vor wenigen Wochen endlich so weit: The Last Guardian ist auf den Markt gekommen – zwar nicht für die PS3, dafür aber für die aktuelle Sony-Konsole PlayStation 4. Team Ico hat sehr viel Zeit in das Spiel investiert und eine Entwicklung nach künstlerischem Anspruch hingelegt.

Die Collector's Edition von The Last Guardian

Jetzt habt ihr die Möglichkeit, nicht nur The Last Guardian als PS4-Spiel geschenkt zu bekommen, sondern auch die wertvolle Collector’s Edition. Mit dabei ist unter anderem eine Statue der mysteriösen Kreatur namens Trico, die mit dem kleinen Jungen ein unvergessliches Abenteuer antritt.

So nehmt ihr am The Last Guardian-Gewinnspiel teil

Um an unserem Gewinnspiel zu The Last Guardian teilzunehmen, müsst ihr uns den Namen des Wesens nennen, die das Cover als Mischung aus Vogel und Hund ziert. Schreibt dazu eine E-Mail an gewinnspiel@playmassive.de mit dem Betreff „The Last Guardian“ und dem Namen als Inhalt.

Einsendeschluss ist der 30. Dezember 2016, 23:59 Uhr. Es gelten die Teilnahmebedingungen.

