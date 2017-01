Landwirtschafts-Simulator 18 - Kommt für PS Vita und Nintendo 3DS, ein Ableger für Switch

Der Farming Simulator 18 wird auch für die PlayStation Vita und den Nintendo 3DS erscheinen. Dies bestätigte Giants Software nun ganz offiziell neben der Tatsache, dass ein Ableger der Reihe auch für die Nintendo Switch erscheint.

Der Landwirtschafts-Simulator 17 stellt die Entwickler aus dem Hause Giants Software zufrieden. So darf auch er als voller Erfolg verbucht werden. Die Begeisterung ist nach wie vor ungebrochen und deshalb schlägt der Farming Simulator 18 neue Wege ein. Der neueste Ableger wird für die Handheld-Konsolen PlayStation Vita und Nintendo 3DS veröffentlicht.

"Die besonderen Stars der Simulation sind natürlich die über 50 landwirtschaftlichen Fahrzeuge und Maschinen, die ihren Originalvorbildern aus den Fuhrparks der 30 bekanntesten Hersteller der Branche detailliert nachempfunden wurden. Völlig neu mit dabei auf den mobilen Plattformen sind die beliebtesten Marken der AGCO-Gruppe: Challenger, Fendt, Massey Ferguson und Valtra."

Das umfangreiche Kontingent an Fahrzeugen und Maschinen dürfte für ein gesundes Maß an Abwechslung sorgen. Diesbezüglich dürfen die Spieler also umfangreiche Feature erwarten und allem voran die Tatsache, dass ihr fortan von unterwegs eure Felder bestellen könnt.

Oberhalb dieser News haben wir unsere PlayNation Awards 2016 für euch eingebunden. Hier haben wir unter zahlreichen anderen Auszeichnungen LWS 17 als bestes Simulationsspiel ausgezeichnet. LWS 18 wird im Laufe des Jahres 2017 erscheinen. Als besonderes Schmankerl wurde zudem berichtet, dass ein Ableger der Farming Simulator-Reihe auch für die Nintendo Switch erscheinen wird. Welches Spiel es schließlich sein wird, ist bis dato unklar.

Seitenauswahl

Infos zu Landwirtschafts-Simulator 18