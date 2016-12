Auf den Acker, fertig - los! Der Landwirtschafts-Simulator 2017 ist seit einem Monat verfügbar und knackt bereits den ersten Rekord, nur um eine gigantische Zahl zu verbuchen.

Fast jedes Jahr erscheint ein neuer Ableger der beliebten Bauernhof-Simulation und auch dieses Jahr ist es wieder soweit. Der Landwirtschafts-Simulator 2017 ist seit genau einem Monat für aktuelle Konsolen und dem PC erhältlich und startet durch, wie kein anderer Ableger der Reihe. Tatsächlich darf man sich auf eine Million Exemplare freuen, die an den Mann gingen.

Dabei räumt die PC-Version am meisten ab und bestätigt damit die sehr aktive Community des Spiels, die sich um neue Spielinhalte kümmert. Im Vergleich zum Vorgänger haben sich die Verkaufszahlen übrigens nahezu verdoppelt. Besonders in Deutschland und Frankreich greift man zum Simulator und stürmt damit die Charts.

Entwickler zeigt sich erfreut

Entwickler Giants Software richtete sich mit den Millionen verkauften Einheiten an die Spieler:

"Reaching one million players in such a short amount of time is simply amazing. It makes us very happy to see that Farming Simulator 17 is being received so well after all the work we've put in the game and the additional people we brought on board to make our largest project ever come to life. In our publisher Focus Home Interactive, we have a great partner who fully supports our vision of creating a game that lives up to the expectations of our passionate community throughout all stages of development and release, which led to this success."

