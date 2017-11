L.A. Noire - Digitale Version für Nintendo Switch benötigt microSD-Karte

Rockstar Games hat nun auf der offiziellen Support-Seite die Speichervoraussetzungen für die Nintendo Switch-Version von L.A. Noir bekanntgegeben. Diese fallen nicht wirklich gering aus: Ihr benötigt bei der Downloadfassung in jedem Fall eine microSD-Karte, da der interne Speicher nicht ausreicht.

Mitte November dürfen sich Hobby-Detektive wieder in das Polizei-Drama L.A. Noire stürzen und in der Rolle von Cole Phelps zahlreiche Verbrechen aufklären. Während der Titel bereits seit 2011 für PC, PS3 und Xbox 360 erhältlich ist, folgt am 14. November 2017 eine Remaster-Version für PlayStation 4, Xbox One, HTC Vive sowie für die Nintendo Switch.

Nun haben die Verantwortlichen auf der offiziellen Support-Seite bekannt gegeben, wie groß die Downloadfassung von L.A. Noir auf der Nintendo Switch ausfallen wird. Insgesamt bringt die digitale Version satte 29 Gigabyte auf die Waage. Sollte ihr den Titel also aus dem eShop herunterzuladen möchten, benötigt ihr in jedem Fall eine microSD-Karte, da der interne Speicherplatz nicht ausreicht.

Doch auch die physische Version von L.A. Noir wird einen Großteil eures Speichers verschlingen. Hier benötigt die Installation insgesamt knapp 14 Gigabyte. Ihr solltet im Vorfeld also genügend Platz vorhanden haben, ehe ihr euch auf Verbrecherjagd begeben könnt.

