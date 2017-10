Kurioses - Wie der Hogwarts Express eine Familie gerettet hat

Das ist wahrscheinlich der Traum eines jeden Harry-Potter-Fans: Eine sechsköpfige Familie hatte ein schönes Kanuabenteuer am schottischen Loch Eilt geplant – ein jähes Ende fand der Ausflug, nachdem die Familie von einem Sturm überrascht wurde und irgendwo in der Umgebung strandete.

In dieser misslichen Lage entschied sich die Familie zum Mobiltelefon zu greifen und die Polizei um Hilfe zu bitten – die schickten prompt den nächstgelegensten Zug vorbei, um die Familie aufzugreifen und zurück in die Heimat zu befördern. Bei dem Zug handelte es sich um ein „Jacobite Train“, welches zu Zeiten der Harry-Potter-Dreharbeiten als Hogwarts Express genutzt wurde. Der Polizist erklärte der Familie bereits am Telefon:

We've arranged for the next train passing to stop for you, and you're not going to believe this but it's the Hogwarts Express steam train.