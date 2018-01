Kurioses - Wenn Schiffe in Sea of Thieves zum Flugzeug werden

Sea of Thieves befindet sich derzeit noch im Beta-Status und diverse Bugs lassen sich in so einem Status hier und da mal auffinden. Ein Schiff im Piratenabenteuer wurde so jüngst zum Flugzeug!

Die PlayNation-Leser durften in den letzten Jahren und Monaten durchaus kuriose Meldungen vernehmen. Wir haben Deathclaw aus Fallout via Tinder entdecken dürfen oder Luke Skywlaker aus einem PS4-Controller emporsteigen sehen. Doch die kunterbunte Welt der Videospiele hat noch so einige Kuriositäten auf Lager.

Jüngst dürfen sich einige Spieler bereits vor Release ins Piratenabenteuer Sea of Thives stürzen. Die Closed-Beta ist gestern gestartet und Vorbesteller sowie Teilnehmer am Insider-Programm von Sea of Thieves dürfen schon jetzt einen Blick riskieren.

Witzigerweise hat der Reddit-User vuurscheet nun indirekt die Frage beantwortet, wie ein Schiff als Flugzeug fungieren könnte. Ein Bug hat sein Schiff buchstäblich in alle Winde geschossen! Aber am besten schaut ihr einmal selbst. Das Video findet ihr unterhalb der News.

