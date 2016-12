Er ist eigentlich ein ganz schöner Rüpel, doch den Fans von Nintendo ans Herz gewachsen. Wusstet ihr eigentlich, dass Wario eigentlich ein deutscher Charakter sein soll? Dafür gibt es jetzt Belege.

Einige Charaktere aus dem Mario-Universum kommen besser bei den Leuten an - einige deutlich schlechter. Wario ist da eher in letzterer Abteilung vertreten und für einige ist er der absolute Bösewicht. Kein Wunder, denn in dieser Rolle fühlt er sich offensichtlich am wohlsten. Doch ein kleines Geheimnis kam erst sehr spät ans Tageslicht und beschäftigt die User bis heute. Wario sollte nämlich ein deutscher Charakter werden.

Richtig gehört, und dafür gibt es sogar Beweise. In Mario Kart 64, Mario Party und Mario Party 2 wird Wario von einem deutscher Synchronsprecher gesprochen - sein Name lautet Thomas Spindler. Die Aufnahmen wurden damals in einem Studio in Kyoto, Japan aufgenommen und der Sprecher selber verriet unter einem Video, dass man bei Nintendo vorhatte, Wario als deutschen Charakter wiederzuspiegeln.

"So ein Mist!"

In Mario Kart 64 hatte Wario sogar einen deutschen Satz, der viele Jahre falsch verstanden wurde. Wario sagt dort: "So ein Mist", was vor allem die englischsprachigen Fans missverstanden. Sie dachten, Wario sagt "Do'h I missed!", was so viel wie "Verdammt, ich habe verfehlt!" heißt. Es ist der einzige deutsche Satz von Wario in seiner Videospielgeschichte und wird wohl auch der einzige bleiben. Es ist nicht bekannt, wieso man den deutschen Wario dann verwarf.

