Kurioses - Transformers verwandeln sich in Street Fighter II-Kämpfer

Ein japanischer Spielzeughersteller hat nun die Franchises Transformers und Street Fighter vereint und eine eigene Produktlinie an den Start gebracht. Die bekannten Kämpfer aus Street Fighter verwandeln sich hier in Fahr- und Flugzeuge.

Die Mannen von Takara Tomys haben nun eine neue Produktlinie "Street Fighter II × Transformatoren Ryu vs Vega" und "Street Fighter II × Transformatoren Ken vs Chun-Li" auf den Markt gebracht. Sie vereinen dabei das Franchise von Transformers mit dem bekannten Beat'em-up Capcoms. Die Transformers-Figuren verwandeln sich in dieser besonderen Figuren-Kollektion in die Kämpfer von Street Fighter II.

Was anfangs nach einer kuriosen Idee klingt, sieht am Ende dann auch so aus. Die Figuren kosten zwischen 8.000 und 12.000 Yen, was hierzulande etwa 60 bis 90 Euro wären. Auf der Tokyo Comic Con 2017 werden die Figuren erstmals vom 1. bis zum 3. Dezember 2017 präsentiert. Der Release erfolgt im Mai 2018.

Die Zusammenarbeit kam aufgrund des 30. Jahrestages der Street Fighter-Serie zustande. Die einzelnen Charaktere ähneln Ryu und Vega oder eben Ken und Chun-Li aus der Videospielreihe. Falls ihr euch für einen Kauf des Spielzeugs entscheiden solltet, könnt ihr es sogar in verschiedene Formen bringen. Die Transformation bezieht sich auf einen regulären Kampfmodus, einer Auto-Transformation oder einer zusätzlichen Jet-Transformation (Ryu und Vega). Die Figur von Vega kann beispielsweise in einen Panzer verwandelt werden. Bilder des Spielzeugs haben wir nachfolgend für euch eingebunden:

Ryu als Optimus Prime

Vega als Megatron

Chun-Li als Arcee

Ken als Rodimus Prime

