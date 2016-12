Die wohl teuerste Pokémon-Karte aller Zeiten wurde jetzt auf einer Auktion verkauft. Der Preis dafür ist mit dem eines Neuwagens gleichzusetzen.

Wenn ihr dachtet, ein glitzerndes Glurak in der ersten Edition sei unheimlich wertvoll, habt ihr nur teilweise Recht. Zwar ist ein dreistelliger Betrag für das beliebte Pokémon in der Original-Fassung drin, erscheint neben der wohl teuersten Pokémon-Karte der Welt aber wie ein billiges Schnäppchen.

Bei einer Auktion in Beverly Hills wurde eine Illustrator-Karte jetzt für den Preis von unglaublichen 54.970 US-Dollar verkauft worden. Umgerechnet sind das ungefähr 51.750,00 Euro. Doch was macht diese Karte so besonders und wer gibt so viel Geld für ein Stück Papier aus? Zumindest die erste Frage können wir euch beantworten.

Zu sehen ist ein Pikachu, welches mit Pinseln zwischen Karten und Tintenfass fliegt. Die Karte wurde im Rahmen des "CoroCoro Comic"-Illustrationswettbewerb hergestellt und gewann zusammen mit 39 anderen Illustrationen eine Auszeichnung. Wie viele von diesen 39 Karten allerdings noch existieren ist ungewiss, was dieses Exemplar auch so teuer macht. Zum spielen ist diese Sonder-Karte übrigens völlig ungeeignet.

