Vor wenigen Tagen streamte Delrio Sierra wie fast jeden Tag mit einigen Freunden World of Warcraft. Alles schien normal abzulaufen, doch dann geschah etwas äußerst seltsames. Plötzlich wackelte die Webcam des Streamers und er sah sich ängstlich um, während seine Freunde über seine Geräusche lachten.

Was er dann realisierte: Ein Erdbeben überkam seinen Wohnort und es war gewiss kein leichtes. Mit einer Stärke von 7,5 rüttelte es die Häuser wach und sorgte für einen großen Schaden. Auch Delrio merkte, dass etwas nicht stimmt und als die Erschütterung so stark war, dass seine Freundin wach wurde und nachsah, ob es ihm gut geht, wusste er, dass er Opfer eines Erdbebens wurde.

Er versteckte sich unter seinem Tisch, während er seine Freundin immer wieder fragt, ob alles in Ordnung ist. Das kuriose: Er versuchte während dem kompletten Erdbeben, weiter WoW zu spielen und berichtete seinen Freunden, dass er wohl in großer Gefahr ist.

Die Reaktionen seiner Kollegen fiel allerdings anders aus als erwartet. Sie lachten ihn aus und dachten, er wolle sie auf den Arm nehmen, selbst als er sie anschrie, dass diese Sache sehr ernst ist. Sie verhielten sich weiterhin abfällig und beleidigten ihn für seinen schlechten Scherz.

Im Video könnt ihr euch das Spektakel selbst ansehen - es lohnt sich.

