Kurioses - Speedrunner spielt The Legend of Zelda: A Link to the Past blind durch

Speedruns sind immer eine feine Sache und immer wieder werden wir von Streamern überrascht, die einen Titel in Rekordzeit durchspielen. In diesem Beispiel schafft das jemand sogar ohne hinzusehen.

The Legend of Zelda: A Link to the Past ist sicher kein einfaches Spiel und gefühlt haben wir damals Wochen und Monate gebraucht, um den Titel komplett durchzuspielen. Da haben es einige Speedrunner natürlich leichter, die den Klassiker in wenigen Stunden zu 100% durchziehen und regelmäßig neue Rekorde aufstellen. Auch ParisianPlayer ist einer von ihnen, doch seine Spielweise ist von der besonderen Art.

Er zockt den Titel komplett blind. Eine Augenbinde verdeckt sein Gesicht und lediglich die Musik weist ihm den Weg. Doch wie kommt man auf so eine verrückte Idee und wie ist es überhaupt möglich, ein Spiel durchzuspielen, ohne etwas zu sehen? In der Vergangenheit wurden bereits Spiele wie Ocarina of Time oder Super Mario Bros. blind durchgespielt und das Prinzip blieb immer dasselbe.

Der Ton macht die Musik

Man muss penibel auf die Sounds im Spiel achten, denn die meisten Aktionen rufen eine musikalische Reaktion auf. So wusste ParisianPlayer meist wo er sich befindet, indem er mit seinem Schwert gegen Wände oder Gegner schlug. Zwar kannte er die Orte so gut wie kein anderer, doch um einen Boss zu erlegen, gehört ein wenig mehr dazu.

Nach über 9 Stunden schlug er den Endboss Ganon, was ihr euch hier noch einmal komplett ansehen könnt.

