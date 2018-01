Kurioses - Space Invaders besetzen Tokyo Tower und Wolkenkratzer

Das klassische Arcade-Spiel von früher mit niedlicher Pixeloptik ist doch schon ein wenig in die Tage gekommen. Space Invaders zählt da mit zu den beliebtesten Urgesteinen. Mittlerweile feiert der Titel seinen 40. Geburtstag. Doch auch mit einem solch ergrauten Klassiker lässt sich noch diverser Kokolores veranstalten.

Kurioses Diese Frau möchte Tetris heiraten

So haben sich die Entwickler der Taito Corp. gedacht, dass sie kurzerhand den Roppongi Hills-Tower in Tokio besetzen. Der 73-jährige Erschaffer, Tomohiro Nishikado, hat sich diesbezüglich zu Wort gemeldet.

"I am happy that the game has been popular for 40 years."

Im 52. Flur findet hier nämlich untertage die "Play! Space Invaders Exhibition" statt. Hier auf der Aussichtsplattform können sich die Besucher am Klassiker erfreuen und einige Hintergrundinformationen erfahren.

Besonders kreativ entpuppt sich hierbei das Highlight auf den Fenstern. Eine Projektion des Spiels erstreckt sich dabei über die gesamte Glasfront. Bis zu zehn Spieler können an einer besonderen Partie Space Invaders in der Koop-Variante teilnehmen. Im nachfolgenden Video erhaltet ihr einen kleinen Ersteindruck von der Adaption.

明日から始まるPLAY!スペースインベーダー展に潜入してきたよ!40周年なんだって、知ってた?超楽しい!



Sneaked in the PLAY! SPACE INVADERS EXHIBITION which is going to be hold from tomorrow! Did you know that it's 40th Anniversary? It was kick-ass!!!#shibuyapixelart #ドット絵 pic.twitter.com/WSuqwy87E4