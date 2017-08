Kurioses - Song ohne einzigen Ton in den Charts von iTunes

Aktuell kommt es zu einem kuriosen Fall in den amerikanischen Top 100-Charts des Musikdienstes iTunes: Ein zehnminütiger Song, der nicht einen einzigen Ton enthält, wird immer beliebter und steigt in der Platzierung. Der Song soll ein Problem mit Bluetooth-Verbindungen lösen.

Der Musikdienst iTunes von Apple gehört zweifelsohne zu den größten Anbietern von Songs, die sich aktuell auf dem Markt befinden. Die eigenen Charts spiegeln dort das allgemeine Bild des aktuellen Musikmarkts ab und erlauben einen Blick über den eigenen Tellerrand. Jetzt gibt es sogar einen kuriosen Song, der komplett ohne Ton auskommt und dennoch von Tausenden Leuten gekauft wird.

Ein Lied für Leidgeplagte

Das Lied mit dem einfachen Namen "a a a a Very Good Song" dauert ganze zehn Minuten und besteht nur aus Stille. Der Macher hinter diesem Track heißt Samir Mezrahi, der einen Zweck mit dem Titel erfüllen und nicht durch künstlerische Herangehensweise überzeugen will. Wenn man das iPhone mit einem Autoradio via Kabel koppelt, kommt es häufig zu dem Fall, dass automatisch der erste Song der iTunes-Playlist gestartet wird. So ist der Besitzer des Geräts gezwungen den gleichen Anfang eines Songs immer wieder und wieder hören zu müssen. "a a a a Very Good Song" soll hier für Abhilfe sorgen, wenn es den ersten Platz der Playlist einnimmt oder durch die alphabetische Sortierung ganz oben steht: Es startet zwar ein Song, aber man hört nichts. Somit ist man in der Lage sich in diesen zehn Minuten für einen Song zu entscheiden und nicht immer den gleichen Anfang hören zu müssen.

99 Cent für komplette Stille

Das große Kuriosum an der Geschichte ist, dass der Titel für 99 Cent zu erstehen ist und trotzdem gerade in den Top 100-Charts des amerikanischen iTunes-Store aufsteigt. Es scheint also offensichtlich so, dass das Interesse an einem solchen Feature vorhanden ist und die Leute durch das automatische Starten der Songs genervt sind. Eigentlich soll die Wiedergabe fortgesetzt werden, doch je nach Herstellermodell kommt es immer wieder zu dem Fehler, dass die Playlist beim ersten Track startet. Was für diesen Fehler sorgt, ist nicht bekannt - dürfte aber höchstwahrscheinlich mit einer Fehlimplementierung der Hersteller verbunden sein.

hey I released a blank song that will play 1st so that *one* song won’t play every time u plug ur phone into ur car https://t.co/FL83YUOOcz — #1 samir (@samir) 9. August 2017

