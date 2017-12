Kurioses - Prügelspiel mit Bud Spencer und Terence Hill kann was

Bud Spencer und Terence Hill erhalten mit Slaps And Beans ihr erstes Videospiel, das für heitere Gemüter bei den Fans sorgen dürfte. Wir haben uns den Scrolling-Beat'em-up einmal näher angesehen.

Vor kurzem ist ein neuer Prügelspaß auf Steam erschienen. In Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans ist der Name Programm! Die beliebten Schauspieler haben somit ihr erstes eigenes Videospiel auf Steam erhalten, das mit einem passenden Retro-Charme daherkommt.

Prügelspaß für die ganze Familie!

Im Detail handelt es sich hierbei um ein Scrolling-Beat'em-up, das vom Prinzip her ein wenig an die Final Fight-Serie erinnert. Doch neben differenzierten Prügeleinlagen der beiden Protagonisten müsst ihr auch noch zahlreiche Dialoge mit Schurken führen oder das eine oder andere Rätsel lösen, um an euer Ziel zu kommen.

Dabei seid ihr stets auf die Hilfe von Bud oder Terence angewiesen, obgleich ihr das Game auch im Singleplayer-Modus spielen könnt, empfehlen wir die Koop-Action mit euren Freunden zu genießen!

Wir haben den Prügelspaß der etwas anderen Art einmal ausprobiert und sind direkt von dem Soundtrack und beispielsweise altbekannten Soundeffekten angefixt gewesen, die zum Teil originalgetreu übernommen wurden. Tatsächlich haben die Entwickler von Trinity Team srls viel Wert auf ein authentisches Abenteuer von Bud Spencer & Terence Hill gelegt. Diesbezüglich werdet ihr sogar die eine oder andere Location wiedererkennen oder zum Revolver greifen, um etwaige Quick-Time-Einlagen zu meistern. Auch die Schlagarten von Bud und Terence dürften euch bekannt vorkommen. Abwechslung in haarsträubenden Verfolgungsjagden mit dem Pferd oder dem Fahrzeug ist ebenfalls geboten.

Noch im Early-Access

Einzig und allein die Steuerung hat uns nicht sonderlich gefallen und der CPU-Spieler wechselte beim Test immer wieder auf manuell (Player 2) um. Allerdings ist der Bug bereits bekanntgewesen und wurde mit dem Update 0.92 sogleich behoben. Es handelt sich hierbei nämlich noch um die Early-Access-Version.

Für Fans von Bud Spencer und Terence Hill ist der Titel Slaps And Beans aber auf jeden Fall eine Empfehlung wert.

