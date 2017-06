Kurioses - Politikerin macht Wahlkampf mit Overwatch-Highlights

In Südkorea ist die Spiele-Kultur etwas verbreiteter als in Deutschland und wird als fester und essentieller Bestandteil der Gesellschaft angesehen. Kein Wunder also, dass sich dort auch Politiker der Faszination der Videospiele bedienen. Dieser Wahlkampf-Spot ist jedoch besonders.

Mit einem ganz speziellen Wahlkampf-Werbespot will die links-populistische Politikern Sim Sang-jung bei den Präsidentschaftswahlen in Südkorea punkten. Sie wirbt mit einem Highlight bzw. einem „Play of the Game“ in Overwatch für sich. Dort sind zwar keine In-Game-Szenen zu sehen, dafür aber trotzdem Eliminierungs-Animationen.

Wahlkampf-Werbung mit Play of the Game aus Overwatch

So werden Ausschnitte aus dem südkoreanischen Parlament gezeigt, der sogenannten Gukhoe. Sie ist Abgeordnete für die linke „Justice“-Partei und spricht regelmäßig Klartext vor Politikern anderer Parteien. In dem Overwatch-Highlight-Wahlkampfvideo sind Ausschnitte zu sehen, in denen sie ihre politische Gegnern zum Schweigen bringt.

Das Video könnt ihr euch unterhalb ansehen. In Südkorea wurde das Parlament am 13. April 2016 zuletzt gewählt, ihre Partei ist mit 6 von 300 Abgeordneten schwächste Kraft. Chancen auf einen Sieg scheinen derzeit ebenfalls unrealistisch. Ihre Partei „Justice Party“ wurde erst 2012 gegründet und spaltete sich von der damaligen Linkspartei ab. Die Präsidentschaftswahlen finden am kommenden Dienstag, dem 9. Mai 2017 statt.

