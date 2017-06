Mit einer Mischung aus Technik und lebendigen Fischen ist der Sea Drive ein Computergehäuse, das auf der DreamHack in Austin, Texas besondere Aufmerksamkeit auf sich zog. Acht fluoreszierende Fische und eine GTX 1080 machen die Eigenkreation zu einem echten Hingucker.

PC-Gehäuse sind schon längst nicht mehr nur notwendige Übel, sondern auch stylische Accesoires. Mit ansprechenden Motiven beklebt oder dank einer Mischung aus durchsichtigem Gehäuse und externer Lichtquelle das Innenleben des PCs beleuchtend, sind sie oft ein richtiger Hingucker.

Auf der DreamHack in Austin, Texas entdeckten die Kollegen von PC Gamer jetzt allerdings einen Gaming-PC, der es in sich hat – wortwörtlich. Denn der sogenannte Sea Drive ist ein Gehäuse, das nicht nur jede Menge Technik wie beispielsweise eine GTX 1080 beherbergt, sondern gleichzeitig auch als Aquarium dient.

Gentechnisch manipulierte Fische

Acht lebendige und aufgrund von gentechnischer Manipulation fluoreszierende Fische tummeln sich dabei im Wasser herum und erfreuen sich dank Pumpe, Filteranlage und zusätzlicher Wasserkühlung einer angenehmen Temperatur und sauberen Umgebung.

Schöpfer des verrückten Modells ist Cameron Watkins von CWE Cases, der auf der DreamHack mit dem Gehäuse an einem Wettbewerb für eigenes modifizierte Computergehäuse teilnahm. Das interessante, aber doch etwas fragwürdige Design wird also wohl in Zukunft nicht massenhaft Haushalte auf der ganzen Welt erobern. In einem entsprechenden Szenario wäre allerdings sicherlich auch mit dem lautstarken Protest bekannter Tierschutzorganisationen zu rechnen. Wie überzeugend die Idee eurer Meinung nach wirklich ist, könnt ihr unterhalb dieser Meldung durch einen kurzen Clip selbst beurteilen.

Seitenauswahl

Kurioses - PC beherbergt lebendige Fische Mit einer Mischung aus Technik und lebendigen Fischen ist der Sea Drive ein Computergehäuse, das auf der DreamHack in Austin, Texas besondere Aufmerksamkeit auf sich zog. Acht ...