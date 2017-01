Kurioses - Patrick Stewart spricht Kackhaufen im Emoji-Film

Der kommende Film Emoji erhält einen besonderen Sprecher für ein eher unkonventionelles Emoji. Patrick Stewart, bekannt aus X-Men und Star Trek, leiht dem Kackhaufen seine Stimme.

Ein neuer Animationsfilm aus dem Hause Sony soll das Licht der Welt erblicken. Die Resonanz nach der Ankündigung von "Emoji - Der Film" schien sehr durchwachsen. So wollen die Verantwortlichen einen Film über die Emoji produzieren, die jedermann von seinen Smartphones, Tablets und weiteren modernen Kommunikationsapparaturen her kennt.

Auch wenn viele nicht wissen, was sie von dieser Idee halten sollen, so ist eines nicht von der Hand zu weisen. Das Kontingent an Darstellern ist bis dato doch recht nennenswert. Unter anderem sind Maya Rudolph (Maggies Plan), Jennifer Coolidge (American Pie) und jüngst sogar Patrick Stewart mit von der Partie. Letzteren kennen die meisten Filminteressenten von der X-Men-Reihe oder aus vergangenen Tagen und der Serie Star Trek: The Next Generation, in der er mit seiner Paraderolle als Cpt. Jean-Luc Picard bleibenden Eindruck bei den Fans der Serie hinterließ.

In Emoji wird der Schauspieler die Rolle von Poop einsprechen, der den allseitsbekannten braunen Kackhaufen-Smiley darstellt, den jeder von euch schon mal verschickt haben dürfte. Jennifer Coolidge kennen viele auch als Stiflers Mom aus American Pie. Sie wird unter anderem als Smiley-Mutter Mary Meh zu hören sein.

Die Story handelt kurz gesagt von einem Teenager namens Alex, der ein Smartphone besitzt und dessen Emojis zum Leben erwachen. Der Smiley Gene (T.J. Miller) sucht nach Freiheit und trifft auf Hi-5 (James Corden) und Jailbreak (Ilana Glazer). Der Film startet am 03. August 2017 in die deutschen Kinos.

Seitenauswahl

Kurioses - PlayStation-Chef späht bei Switch-Enthüllung Die Enthüllung der Nintendo Switch war nicht nur für die Gaming-Presse und Spieler ein Highlight, sondern anscheinend auch für Sony-Manager Shuhei Yoshida. Der PlayStation-Boss besuchte das ...

Kurioses - Mark Hamill spricht Trump als der Joker auf Twitter Der gute Mark Hamill ist scheinbar zu Scherzen auferlegt. Er hat jüngst via Twitter einen Tweet vom neuen US-Präsidenten Donald Trump vorgelesen und die Stimmlage von Joker aus der ...

Siehe auch: Captain Jean-Luc Picard