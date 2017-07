Kurioses - NATO-Chef spielt gerne - wohl auch Overwatch

Jens Stoltenberg ist nicht nur Generalsekretär der NATO, sondern auch leidenschaftlicher Zocker. Dazu bekannte sich der Norweger bereits 2008 – heute sind seine Spiele-Vorlieben wohl von Stategie zu Online-Shootern gewechselt.

Politik und Videospiele kommen sich immer näher. Das sieht man nicht nur daran, dass Bundeskanzlerin Merkel die gamescom 2017 eröffnet oder der koreanische Präsident im Wahlkampf zu StarCraft 2 griff, sondern auch durch die offene Games-Liebe vieler Politiker.

Der NATO-Generalsekretär ist ein Gamer

Dazu gehört zweifelsfrei auch der NATO-Chef Jens Stoltenberg, der sich 2008 dazu bekannte, in seiner Freizeit gerne ein paar Runden in Age of Empires oder Command & Conquer zu verbringen – damals noch als norwegischer Ministerpräsident.

Ob das heute immer noch so ist, forschte die Reddit-Gaming-Community nach. Sie fanden verschiedene Profile auf Steam und in der Blizzard App, konnten aber keines verifizieren. Vielversprechend sah jedoch ein Account aus, der vor allem Pharah und Zarya in Overwatch spielt.

Vom Agenten-Codenamen zum Gamer-Nick

Wie Stoltenberg an seinen Gamer-Nick „Steklov“ gekommen war, ist übrigens ebenfalls kurios wie interessant: In den Jahren vor 1990 gab sich ein russischer KGB-Agent als Diplomat aus und erstattete dem Geheimdienst in Moskau über ihn Bericht – unter dem Codenamen „Steklov“.

Ein Reddit-Nutzer kommentiere unter der Suche nach den wahren Spiele-Profilen von Stoltenberg: „Er ist ganz offensichtlich zu Recht ein Gerneral“ – nachdem er gegen einen Steklov in Age of Empires 2 haushoch verloren hatte. Auf Anfrage wollte die NATO übrigens nicht kommentieren, welche privaten Accounts der Generalsekretär unterhält.

