Der gute Mark Hamill ist scheinbar zu Scherzen auferlegt. Er hat jüngst via Twitter einen Tweet vom neuen US-Präsidenten Donald Trump vorgelesen und die Stimmlage von Joker aus der Spielreihe von Batman: Arkham dazu zweckentfremdet.

Mark Hamill hat seinen Ruf weg. Für viele wird er auch in Zukunft immer der einzig wahre Jedi bleiben. So hat er doch eine ganze Generation mit seiner schauspielerischen Leistung in der Star Wars-Saga überzeugt. Auch in Star Wars Episode VII: Das Erwachen der Macht durften wir den ergrauten Skywalker auf der Leinwand bestaunen - auch wenn der Auftritt lediglich wenige Sekunden beinhaltete. Diesbezüglich dürfen wir aller Voraussicht nach in Star Wars: Episode VIII mehr erwarten.

Nun hat Hamill durch einen spontanen Einfall - die Grundidee stammt von Matt Oswald via Twitter - auf sich aufmerksam gemacht. Er kam auf die Idee, eines der Tweets von Donald J. Trump mit der Stimme des Jokers zu untermalen. Dabei handelt es sich um den Tweet, den Trump zum Neujahr hin auf seinem Twitter-Account verfasste.

Hier geht es zum besagten Tweet von Mark Hamill

Mark Hamill ist aus der Vergangenheit bereits dafür bekannt, dass er den Joker spricht. Er hat dem beliebten Antagonisten aus dem DC Universe bereits in der Batman Arkham-Reihe seine Stimme geliehen.

