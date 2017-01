Der Hype um die Nintendo Switch ist gigantisch, doch was macht man, um die Zeit bis zum Release zu überbrücken? Wie wäre es mit einer Flasche Wasser aus New York für 100 Dollar?

So wirklich abwarten können wir es auch nicht mehr, bis die neue Konsole aus dem Hause Nintendo mit dem Beinamen Switch auf dem Markt erhätlich ist, doch über einen Monat Wartezeit halten wir da sicher noch aus, auch wenn uns die Trailer von The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Super Mario Odyssey umgehauen haben.

Einige Glückliche durften bereits Hand an die Switch anlegen und konnten die ersten Eindrücke in Städten wie Frankfurt oder auch New York sammeln. Einige sammelten in letzterer Stadt aber nicht nur Erfahrungen, sondern auch Flaschen, die auf dem Event verteilt wurden. Diese beinhalten lediglich Wasser und ein Aufkleber von der Nintendo Switch, der das Getränk bewirbt. Doch scheinbar ist "Merchandise" von der Switch so gefragt, dass diese Flasche für 100 Dollar auf ebay eingesetzt wurde.

Kekse auch sehr gefragt

Neben diesem verrückten Angebot werden auch Kekse und kleine PINS vom Event in New York auf der Auktionsplattform verkauft, auf denen sogar geboten wird. Bei einem PIN für Sammler kann man diese Preise vielleicht verstehen, doch Wasser und Kekse sind beim Supermarkt eures Vertrauens sicher deutlich billiger.

