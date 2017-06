Kurioses - Fidget Spinner Simulator fürs Handy erschienen

Fidget Spinner sind überall. Doch einen Nachteil haben sie: Es sind Spielzeuge, ganz reale sogar, und sie müssen immer mitgenommen werden. Wer keinen Figdet Spinner kaufen oder schleppen möchte, kann jetzt die Simulatoren für Android und iOS herunterladen.

Der Hype ist nicht mehr aufzuhalten: Fidget Spinner wurden ursprünglich für hyperaktive Kinder und Erwachsene entwickelt, um die Konzentration zu bündeln und sie zu beruhigen. Zwar gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis für die Wirkung der Figdet Spinner, trotzdem schafften sie es aus dieser Nische in die ganz breite Öffentlichkeit.

Fidget Spinner bekommen ihren eigenen Simulator

Nun sind Fidget Spinner ein Spielzeug, das wegen der kleinen Größe fast überall mithingenommen werden kann. Es gibt sie in verschiedenen Farben und Formen, mal blinken sie, mal sind sie komplett schwarz oder sogar transparent.

Während Eltern und Lehrer ihre Sorge über Fidget Spinner in den Medien äußern und eine Kontroverse ähnlich die von Pokémon Go im letzten Jahr lostreten, behelfen sich die ersten Fans schon mit einer Alternative: Fidget Spinner Simulatoren für Android oder iOS. Am Smartphone geht das fast genauso leicht wie in der Realität.

Fidget Spinner Simulator für Android im Google Play Store findet ihr hier.

Fidget Spinner Simulator für iOS im Apple App Store findet ihr hier.

