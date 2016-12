Wer schon immer einmal sehen wollte, wie Super Mario 64 zu seiner Entwicklungszeit aussah, dem werden diese Bilder gefallen. Sie zeigen die ersten Konzepte von einem Nintendo-Dokument.

Wenn wir uns alte, bekannte Bilder ansehen, schwelgen wir automatisch in Nostalgie. Seien es Aufnahmen bei Oma auf dem Balkon, das erste Fahrrad oder die erste Killstreak in CoD. Bei den folgenden Bildern werden manche ebenfalls in Nostalgie verfallen, obwohl sie das gesehene gar nicht kennen. Also fast nicht.

In einem Dokument von Nintendo wurden jetzt die ersten Konzept-Bilder von Super Mario 64 gefunden. Der Titel erschien damals zeitgleich mit der N64 und gilt als einer der besten überhaupt. Auf den besagten Bildern kann man das Schloß von Prinzessin Peach sehen, welches zwar Ähnlichkeiten zum fertigen Bau aufweist, allerdings sehr befremdlich wirkt.

Vielleicht liegt das aber auch nur an der miesen Qualität der Bilder und dem Schwarz/Weiß-Effekt. Da sieht es gleich älter aus, als es eigentlich ist (1996).

