Weil er überprüfen wollte, ob er in der Realität auch so gut Auto fahren kann wie in GTA 5, lieferte sich ein Elfjähriger Junge in Kanada eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Als Kind macht man hier und da ein paar Dinge, für die man später Ärger bekommt. Sei es die Nachbarskatze jagen, die Sandburg von Julia umkippen oder einen Stein gegens Fenster werfen. Doch was dieser Elfjährige Junge aus Kanada jetzt verbockte, geht in die Geschichtsbücher ein. Er nahm sich ein Auto und bretterte damit mit bis zu 120 Stundenkilometer über die Autobahn - weil er das in GTA wohl auch immer so gemacht hat.

Zwar ist nicht eindeutig erwiesen, dass der Open World-Titel für seine Tat verantwortlich war, doch nachweislich konnte man feststellen, dass er den Titel zuletzt sehr aktiv konsumierte. Doch zurück zur Verfolgungsjagd mit der Polizei, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde und auch kein Sachschaden enstand.

Als der Junge mit seinem Auto über den Highway fuhr, schlängelte er sich um die anderen Autos herum, was natürlich sofort auffiel. Es dauerte nicht lange und die Polizei bat ihn, den Wagen zu stoppen. Das tat er auch ohne Widerstand, doch als die Polizisten ausstiegen und bemerkten, dass es sich hier um einen kleinen Jungen handelt, trat er aufs Gas und fuhr wieder davon.

Die anschließende Verfolgungsjagd soll einige Minuten gedauert haben, doch der Polizei gelang es, den Wagen ohne Unfall zum stoppen zu bringen. Der Junge wurde nach dem Vorfall zu seinen Eltern gebracht. Auf ihn wartet jetzt sicherlich eine dicke Packung Hausarrest.

