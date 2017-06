Kurioses - The Elder Scrolls Anthology fängt abgefeuerte Kugel ab

Die Sammlerbox der The Elder Scrolls-Reihe scheint sogar in der Lage zu sein, Leben zu retten. Wie jetzt bekannt wurde, hielt sie eine abgefeuerte Kugel mitten in der Verpackung auf.

Die The Elder Scrolls Anthology ist eine Sammlung aller bis dato erschienen Spiele aus der namensgebenden Reihe. Neben Illustrationen finden sich in dem dicken Pappbuch natürlich auch die Installations- und Spiel-CDs der Titel. Die Anthology ist aber durchauch in der Lage mehr zu leisten, wie jetzt der Reddit-Benutzer RabbitMix mitteilte.

Es klingt völlig abstrus, doch die Geschichte scheint genau so passiert zu sein: RabbitMix saß seelenruhig vor seinem PC und wollte eine angenehme Runde Prey spielen. Plötzlich knallte es laut und er vermutete, es handele sich um eine Glühbirne, die ihr letztes Licht von sich gab. Als er Glassplitter und den Staub seiner abbröckelnden Wand sah, wurde ihm schlagartig bewusst, dass gerade mit einer Schusswaffe in sein Zimmer geschossen wurde.

Bei einer genaueren Inspektion seiner Umgebung stellte er fest, dass die The Elder Scrolls Anthology, die sich offenbar direkt neben ihm befand, ein großes Loch enthielt und von Staub bedeckt war. Das Öffnen des dicken Buches gab ihm die Gewissheit und das abgefeuerte Geschoss hatte sich durch einige Seiten und CDs bewegt, bis es bei The Elder Scrolls III: Morrowind und den dazugehörigen Add Ons zum Stehen kam. Die Kugel stammt laut seiner Aussage von einem Nachbarn, der seine Waffe aus Versehen abfeuerte und damit das Zimmer von RabbitMix traf.

Nachdem das Thema bei Reddit für eine Menge Aufsehen sorgte, nahm Bethesda jetzt mit dem Mann Kontakt auf und bot ihm direkt eine neue Anthology an, die er dankend annahm.

Man sieht also: Sammlereditionen sind nicht nur für Hardcore-Fans, sondern können manchmal vielleicht sogar Leben retten.

Seitenauswahl

Kurioses - PC beherbergt lebendige Fische Mit einer Mischung aus Technik und lebendigen Fischen ist der Sea Drive ein Computergehäuse, das auf der DreamHack in Austin, Texas besondere Aufmerksamkeit auf sich zog. Acht ...