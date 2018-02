Kurioses - Diese Raspberry Pi-Cases sehen aus wie hölzerne SNES-Cartridges

Der Raspberry Pi ist ein Mini-Computer, der in der Modding-Community sehr beliebt ist. Jüngst hat ein Bastler eigene Cases gebaut, die aussehen wie SNES-Cartridges. Sie sind aus Holz und verfügen über ein einzigartiges Design.

Der Raspberry Pi ist ein kleiner Miniatur-Computer, der als Modding-Hardware für unterschiedlichste Projekte verwendet wird.

Im Grunde ist der Raspberry Pi vergleichbar mit etwaigen Prozessoren in Smartphones, was eine eher moderatre Rechenleistung zur Folge hat. Er zählt jedoch zu den schnellsten Computern seiner Größe. Die Spieler haben vor einiger Zeit auch angefangen, das beliebte Stück Hardware als Emulator-Box zu verwenden, um alte NES- oder SNES-Spiele zu zocken.

Cases wie SNES-Cartridges aus Holz

Ein findiger Reddit-User namens ForSucksFake hat sich ein eigenes Case für seinen Raspberry Pi Zero gebaut. Genauer gesagt sogar mehrere Cases und die Resonanz könnte besser nicht sein.

So dürfen wir neben einem Case, das mit einem besonderen Design an Secret of Mana angelehnt ist, auch ein entsprechendes Pendant zu Chrono Trigger, Mortal Kombat und Super Metroid einsehen. Bemerkenswert ist auch, dass sie allesamt aus Holz geschaffen wurden. Nachfolgend haben wir die entsprechende Übersicht für euch eingebunden.