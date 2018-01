Kurioses - Diese Frau möchte Tetris heiraten

Während sich die einen Menschen in den Eiffelturm verliebt haben, führen andere eine Beziehung mit ihrem Notebook oder gar dem eigenen Auto. Bei der 20-jährigen Noorul ist es ein Videospiel, mit dem sie bereits seit September 2016 zusammenlebt. Die vorherige Beziehung mit Pierre dem Taschenrechner hat leider nicht funktioniert.

Wir alle lieben Videospiele und verbringen mit Assassin's Creed, Super Mario und Co. einen Großteil unserer Freizeit - manchmal vielleicht sogar ein wenig zu viel. Bei der jungen Dame Noorul Mahjabeen Hassan aus Florida, die aber lieber Fractal Tretris Huracan genannt wird, geht diese Liebe allerdings noch ein ordentliches Stück weiter.

Denn die 20-jährige würde am liebsten mit ihrem Lieblingsspiel Tetris vor den Traualtar treten. Nach zahlreichen gescheiterten Beziehungen, unter anderem mit einem Garmin GPS, einem Oszilloskop sowie einem Taschenrechner namens Pierre, hat sie laut eigener Aussage im September 2016 endlich den Richtigen gefunden.

"Ich denke, Tetris ist so wunderschön, es handelt von Perfektion und stimuliert deinen Verstand. Ich fühle das, was Menschen ebenfalls in Beziehungen fühlen - nämlich, dass er der Richtige ist", berichtet die junge Frau der britischen Zeitung Metro.

"Ich liebe ihn so sehr und erhalte ein enormes Gefühl der Befriedigung mit ihm. Ich habe eine starke Verbindung zu ihm und habe schon so viel in ihn investiert." Sie spielt täglich 12 Stunden Tetris, egal wo und egal an welchem Gerät. Schließlich gibt es den Titel für über 65 Plattformen, darunter auch für die Nintendo Switch.

Die Liebe zu unbelebten Objekten

Noorul Mahjabeen Hassan ist objektsexuell wodurch unbelebte Objekte eine starke sexuelle Anziehung auf sie besitzen. Sie möchte mit ihrer Beziehung anderen Menschen Mut machen, dass es sich dabei um keinen Fetisch handelt, sondern um eine eigenständige sexuelle Orientierung. "Ich schade niemandem. Wo ist das Problem? Die Leute halten es für merkwürdig, aber wenn ich sie nach einem Grund frage, warum ich keine Beziehung mit Tetris haben sollte, dann können sie keinen nennen."

Heiraten möchte Noorul allerdings erst nach ihrem Studium. In einigen Ländern wie China, Japan oder den USA ist der Bund der Ehe zwischen Menschen und Objekten bereits möglich.