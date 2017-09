Kurioses - Bundesfighter 2 Turbo - Das Prügelspiel zum Wahlkampf

Ab sofort steht das Beat 'em up Bundesfighter 2 Turbo bereit, das den Wahlkampf ein wenig interessanter gestaltet und alleine im Versus oder im Story-Modus gespielt werden kann. Als Kämpfer verfügbar sind Angela Merkel, Martin Schulz, "Oezdehardt", Sahra Wagenknecht, Alexander Gauland und Christian Lindner.

Wahlkampf mal anders: In Bundesfighter 2 Turbo von Bohemian Browser Ballett sieht dieser allerdings ein wenig anders aus.

Das Prügelspiel zum Wahlkampf

Unter dem Motto: "Politik hat noch nie so viel Spaß gemacht!" tretet ihr in dem Beat 'em up mit verschiedenen politischen Figuren im Versus-Modus gegeneinander an oder spielt im Story-Modus. Neben zwei Standardangriffen könnt ihr auch spezielle Special Moves einsetzen. Als Kämpfer mit dabei sind Angela Merkel, Martin Schulz, "Oezdehardt", Sahra Wagenknecht, Alexander Gauland und Christian Lindner.

"Vergiss politische Floskeln und ausweichende Antworten, in diesem actiongeladenen Beat 'em up entscheidet sich, wer wirklich das Zeug zum Kanzler hat. Jeder Charakter spielt sich anders: Nutze individuelle Specialattacks um deinen Gegner von der politischen Bühne zu fegen. Beweise dich im Storymode oder teste dein Können gegen Freunde im Versusmode.", so die Beschreibung des Titels auf der offiziellen Webseite.

Bundesfighter 2 Turbo basiert auf der Unity-Engine und kann von euch entweder direkt im Browser gespielt oder für Mac und Windows heruntergeladen werden.

