Am gestrigen Abend berichteten wir über PewDiePie und seinen Ruby Playbutton, den er von YouTube für das Erreichen der 50.000.000 Abonnenten bekam. Er setzte den Pokal auf ebay und innerhalb weniger Stunden wurden bereits über 200.000 Dollar für das Unikat geboten. Die Auktion stellte sich schnell als Scherz heraus und PewDiePie nahm das Angebot runter.

Doch wenn man jetzt nach dem Playbutton sucht, findet man unzählige Angebote, um das Sammlerstück doch noch zu ersteigern. Doch wie kommt man darauf, ein Fake-Angebot zu posten und wie soll man dafür Geld bekommen? Ganz einfach.

Meist steht bereits im Titel, dass man hier auf ein BILD des Ruby Playbuttons bietet. Der eigentliche Button steht natürlich weiterhin bei PewDiePie und wird dort auch vorerst stehen bleiben. Hier und da findet man auch Auktionen, in denen nicht erkennbar ist, dass man hier auf ein einfaches Bild bietet. Doch wer ist schon so blöd und achtet da nicht drauf?

Bisher genau zwei User, die jetzt stolze Besitzer eines Bildes vom Ruby Playbutton sind. Während einer von beiden "nur" 21 Pfund zahlte, blätterte der andere stolze 550 Pfund hin. Ein anderes Gebot steht bereits bei über 50.000 Pfund.

Gott, lass Hirn regnen.

