Siri, Cortana, Google und jetzt Alexa - Sprachassistenten versuchen immer weiter unseren Alltag zu vereinfachen. Das kann aber auch gründlich schief laufen, wie zwei Elternteile herausfinden mussten. Das Amazon Echo wollte statt einem Kinderlied kurzerhand einen Porno abspielen.

Im Alltag können Sprachassistenten wie Siri oder Cortana durchaus hilfreich sein, allerdings läuft so manch eine Sache nicht so, wie sie es sollte. Alexa, die Assistentin in Amazon Echo, versuchte einem Kleinkind beispielsweise einen Porno vorzuspielen.

Der kleine William wollte eigentlich nur sein Lieblingslied vorgespielt bekommen und sprach deshalb "play Digger, Digger" in das Mikrofon von Alexa. Die verstand ihn jedoch völlig falsch und begann plötzlich, zahlreiche Porno-Phrasen in die interne Suche einzugeben.

Play Digger, Digger - oder lieber einen Porno

Obwohl die Mutter kurzerhand noch vorschlug, lieber "Wheels on the Bus" nachzufragen, spuckte Alexa plötzlich "hot chick", "amateur girl" und "anal dildo" aus. Die Eltern reagieren sichtlich geschockt und bitten Alexa in Panik darum, die Suche aufzugeben.

