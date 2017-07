Konsolen - PS4 & Xbox One in einem Gerät

Die PlayStation 4 und Xbox One haben in der „XStation“ ein neues Zuhause gefunden – ganz harmonisch und ohne Konsolen-Krieg. Wirkliche Vorteile für den Alltag bringt das Modder-Gerät jedoch leider nicht.

Als Microsoft die Xbox One zur Enthüllung als „All-in-One-Console“ präsentiert hat, haben sie wohl nicht damit gerechnet, dass es irgendwann einmal eine XStation geben wird. In der so genannten Modder-Konsole finden die PlayStation 4 und die Xbox One ein gemeinsames Heim.

Xbox One S und PS4 Slim in einer Konsole

Der Trick dahinter ist denkbar einfach: Der Hardware-Modder Ed Zarick hat die PS4 Slim und Xbox One S in ein Gehäuse gepackt, die Netzeteile zusammengelegt und einen zentralen Lüfter installiert. Dazu gibt es einen HDMI-Switch, der zwischen den beiden Anzeigen wechselt.

So teilen sich die beiden Konsolen in einem Gehäuse leider noch nicht die Spiele und Exklusivtitel. Daher ist der Nutzen im Alltag auch fraglich: Denn die beiden Konsolen können noch nicht einmal gleichzeitig betrieben werden, die Hitze wäre zu groß. Wieso Zarick dann überhaupt so ein Gerät entwickelt habe? „Weil ich es kann“, sagt er in seinem Video.

