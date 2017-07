Konsolen - Offizielle Bilder zur Ataribox veröffentlicht

Atari hat vor einiger Zeit verlauten lassen, dass sie eine neue Konsole produzieren. Nun sind erste Bilder der kommeden Gaming-Plattform veröffentlicht worden.

Die Mannen von Atari kündigten bereits vor einiger Zeit an, dass sie derzeit an einer neuen Konsole tüfteln. Sie wird mit dem Namen Ataribox ausgestattet daherkommen und wenn es nach Atari geht, hoffentlich im Wohnzimmer des einen oder anderen Gamers landen.

Viele Infos sind noch nicht bekannt. Allerdings gab es kürzlich ein Interview mit dem Atari-Chef Fred Chesnais, in dem er durchblicken ließ, dass es sich womöglich nicht um eine Retrokonsole a la NES Classic Mini handeln wird.

Auch wenn weiterhin eher weniger Details bekannt sind, gibt es fortan die ersten Bilder zu begutachten. Die Konsole kommt in einer schlichten Holzoptik mit einigen modernen Elementen daher, abseits des Atari-Logos versteht sich. Die Oberfläche erinnert stark an vergangen Atari-Zeiten. Augenscheinlich gibt es sogar verschiedene Ausführungen. Wir haben alle Bilder in unserer Galerie für euch eingebunden.

Aus den Bildern gehen zumindest ein paar Details zu den Anschlüssen hervor. So wird es neben dem HDMI- und Netzwerkanschluss auch einen SD-Kartenslot sowie vier USB-Ports geben. Die Verbindung zum Internet deutet auf einen regen Austausch von Daten hin. Allerdings lässt sich hieraus noch nicht eindeutig ermitteln, um was für Daten es sich schließlich handeln wird.

