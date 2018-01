Kojima Productions - Studio präsentiert weibliche Ludens-Figur

Es gibt nun ein weibliches Pendant zum Studio-Maskottchen von Kojima Productions. Die weibliche Ludens-Figur wurde zum Neujahr hin präsentiert und zeigt leichte Abänderungen zum ursprünglichen Design.

Hideo Kojima entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem der bekanntesten Entwickler in der internationalen Gaming-Industrie. Nachdem er jahrelang unter der Flagge Konamis an der Metal Gear Solid-Reihe gewerkelt hat, kam es hier zu internen Differenzen. Am Ende quittierte er seinen Dienst bei Konami und gründete daraufhin sein Indie-Label Kojima Productions. Hier begannen die Arbeiten am ersten Titel des Studios, Death Stranding.

Weibliche Ludens-Figur

Das Logo respektive Symbol des Studios "Ludens" gab es bereits in vielerlei Ausführungen zu sehen. Nicht zuletzt sogar in einem animierten Teaser, der von Kojima Productions veröffentlicht wurde. Doch nun wurde Ludens erstmals in einer weiblichen Ausführung gezeigt.

Happy new year 2018! May it be a great year for all of you. Thanks for all your support; it's what keeps us going! pic.twitter.com/qVZNmeCGI3 — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) 31. Dezember 2017

Der Weltraumanzug und eine Waffe, die hier als Speer wahrgenommen wird, ähneln der bisherigen Ludens-Figur nahezu vollkommen. Lediglich ein paar Abänderungen gibt es in Hinsicht auf die Extremitäten, die zum Teil freigelegt erscheinen. Genauso verhält es sich mit dem Gesicht. Da wir der Philosophie "From Sapiens To Ludens" entnehmen können, dass sich die Menschheit hier im Kern auf einer anderen Evolutionsstufe befindet, liegt es nach unserem Verständnis nur nahe, auch ein weibliches Pendant zum bisherigen Ludens zu schaffen.

Kojima Productions Ludens-Figur fürs Wohnzimmer jetzt vorbestellen

Unklar bleibt weiterhin, ob es Ludens in männlicher oder weiblicher Ausführung jemals in ein Spiel schaffen wird. Womöglich dient diese Figur lediglich als Studio-Symbol. Entsprechende Cameo-Auftritte in den einzelnen Spielen wären jedoch gut vorstellbar.