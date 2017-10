Kojima Productions - Ludens-Figur fürs Wohnzimmer jetzt vorbestellen

Das Studio-Maskottchen von Kojima Productions namens Ludens wird in Zukunft nicht mehr nur als lebengsgroße Statue angeboten. Eine kleinere Variante geht in Produktion und wird 2018 ausgeliefert.

Der bekannte Entwickler und Studiogründer Hideo Kojima, der auch namensgebend für das Indie-Label Kojima Productions steht, hat diverse Merchandise-Artikel zum Entwicklerstudio in Umlauf gebracht.

Theoretisch gibt es das Firmenmaskottchen Ludens bereits seit längerer Zeit zu kaufen. Allerdings könnte sich der Kauf einer lebensgroßen Ludens-Statue für viele womöglich als schwierig erweisen. Zumindest wenn man den Preis von 2000 US-Dollar bedenkt. Falls ihr dennoch Interesse habt, könnt ihr gerne auf der Webseite vorbeischauen.

Doch nun gibt es Ludens auch in einer etwas kleineren Ausführung. Genauer gesagt in einem Maßstab von 1 zu 6. Die Figur ist 31cm hoch und besteht aus PVC/PA/POM und Stoff. Demnach könnt ihr die Actionfigur ab sofort für einen günstigen Preis erwerben. Das Produkt wird ab März 2018 verkauft und kann jetzt schon vorbestellt werden. Der Preis bezieht sich derzeit auf 288,50 US-Dollar, demnach doch schon ein paar Dollar weniger als sein großer Bruder. Am besten verschafft ihr euch auf der Webseite einen eigene Überblick:

Abseits dessen warten wir immer noch auf neue Infos bezüglich Death Stranding. Derzeit befindet sich nämlich das erste Spiel in Entwicklung, das unter der Indie-Flagge von Kojima Productions in die Mache gegangen ist. Der Titel wird mit mehreren Schauspieler produziert. Unter anderem wirkt der Schauspieler Norman Reedus am Spiel mit.

