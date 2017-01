Kojima Productions bietet fortan eine limitierte Edition von Ludens an, die als lebensgroße Statue daherkommt und lediglich 2000 US-Dollar kostet.

Im Jahr 2016 ist in puncto Gaming viel passiert und insbesondere für Hideo Kojima dürfte es ein aufregendes Jahr gewesen sein, der kurzerhand sein eigenes Indie-Studio Kojima Productions gegründet hat. Auf der E3 2016 ließ er die große Ankündigung verlauten und ein erster Trailer zum in Produktion befindlichen Videospiel Death Stranding wurde präsentiert.

Dies sollte das erste große Werk aus Kojimas Feder sein, nachdem er Konami verlassen hatte, das zu einem noch unbekannten Datum veröffentlicht wird. Parallel dazu wurde zudem ein Firmenmaskottchen namens "Ludens" enthüllt, das fortan als Symbol für die Ideen und der Gesinnung des Unternehmens dienen sollte. Ludens ähnelt einem modernen Raumfahrer, der einen EVA-Anzug trägt und futuristische Züge aufweist. Zu Händen hält er die Flagge mit dem Logo von Kojima Productions.

Exakt diesen Ludens gibt es nun auch als Statue zu kaufen. Sie ist 159cm groß und sogar mit LED-Beleuchtung im Helm ausgestattet. Der Preis der limitierten Statue beläuft sich auf schlappen 2000 US-Dollar.

Zu kaufen gibt es die lebensgroße Statue via Sideshow Collectibles, die sich für die Produktion verantwortlich zeigen und 150 Stück in Auftrag haben. Alternativ wird auch ein Ratenzahlungsmodell angeboten. Hier müsst ihr ca. 225 US-Dollar im Monat bezahlen, um an eine der Statuen zu gelangen.

Seitenauswahl

Infos zu Kojima Productions

Kojima Productions - Kojima trifft Norman Reedus und fährt zu den DICE Awards Kojima und Del Toro werden am 18. Februar an den DICE Awards teilnehmen. Parallel trifft sich Kojima mit Norman Reedus, seinen alten Freund und der Star-Besetzung aus dem eingestellten ...