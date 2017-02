Kojima Productions - Bilder des neuen Studios in Japan

Hideo Kojima sorgt regelmäßig für Aufsehen, beispielsweise durch seine neue Produktion Death Stranding, an der die Schauspieler Norman Reedus und Mads Mikkelsen beteiligt sind. Doch wo arbeiten die Herren eigentlich? Das zeigen die Bilder zum neuen Studio.

Seit dem Weggang von Konami steht der Starentwickler Hideo Kojima auf eigenen Füßen. Allem voran stand die Gründung seines eigenen Unternehmens Kojima Productions im Vordergrund. Damit einher gingen natürlich auch neue Projekte wie beispielsweise Death Stranding. Hierfür konnte er sogar die Schauspieler Norman Reedus und Mads Mikkelsen ins Boot holen, abseits der Tatsache, dass hier eng mit Sony zusammengearbeitet wird.

Nun fragt sich der eine oder andere vielleicht, wie es womöglich bei Kojima Productions in Japan aussehen mag. Diesbezüglich gibt es nun ein neues Büro und das kann sich definitv sehen lassen. Hierfür wurden jüngst via Kotaku einige Bilder gezeigt, die ursprünglich auf der offiziellen Webseite von Kojima Productions hochgeladen worden sind.

Die Bilder zeigen das Studio in all seiner Pracht. Besonders der weiß strahlende Gang mit der Luddens-Statue hat etwas Zukunftsorientiertes. Das dürfte die Gesinnung des Unternehmens reflektieren, da Kojima mit Luddens ein Maskottchen geschaffen hat, das als Personifikation der Zukunft und einem modernen Denken in eine fortschrittliche Richtung fungiert.

In diesen Studios wird das neue Death Stranding produziert. Selbst der bekannte Regisseur Guillermo Del Toro wird eine Rolle im Spiel einnehmen. Auch wenn diese wohl eher als Nebenfigur einzuordnen ist. Wir haben die Bilder unterhalb der News für euch eingebunden.

