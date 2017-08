A Knight's Quest - Action-Adventure wird 2018 für PC und Konsolen erscheinen

Wie Curve Digital nun bekannt gegeben hat, wird das neue Action-Adventure-RPG A Knight's Quest, das von dem kanadischen Studio Sky9Games entwickelt wird, im kommenden Jahr für PC und Konsolen erscheinen. Der Titel erinnert dabei ziemlich schnell an einige bekannte Rollenspiel-Vorbilder - und das nicht ohne Grund.

A Knight’s Quest heißt das Action-Adventure-Rollenspiel, an dem das zweiköpfige Indie-Studio Sky9Games bereits seit zwei Jahren arbeitet. Wie nun von dem zuständigen Publisher Curve Digital verkündet wurde, wird das Spiel nun sogar schon im nächsten Jahr für Konsolen und PC veröffentlicht werden.

In dem Third-Person-Game könnt ihr dann in die Rolle des tollpatschigen Rusty schlüpfen, der zu einem mutigen Helden werden muss, um jene Welt zu retten, die er zuvor versehentlich selbst in Gefahr gebracht hat. In der Spielwelt soll es dabei auch viel zu entdecken und erforschen geben. Zahlreiche Dungeons, Quests und viele Geheimnisse warten darauf enthüllt zu werden, um das Böse besiegen zu können, das in die Freiheit entlassen wurde.

Eine liebevolle Persiflage mit viel Witz

A Knight’s Quest soll dabei eine Hommage an andere klassische 3D-Adventure darstellen und könnte euch deshalb auf dem ersten Blick an bekannte Titel wie The Legend of Zelda oder Metroid erinnern, da die Entwickler selbst bekennende Fans der Spielereihen sind.

Deshalb begegnet ihr auf euren Abenteuern auch hier Gegnern, die es mit der richtigen Ausrüstung zu bezwingen gilt und müsst euch mit ausgeklügelten Rätseln konfrontieren, die ihr gewissenhaft lösen müsst. Dabei soll jedoch stets ein humorvoller Grundton herrschen und auch die ein oder andere bissige, aber unterhaltsame Anspielung auftauchen.

Auf der diesjährigen gamescom soll das Spiel endgültig enthüllt und neue Informationen bekannt gegeben werden. Im Laufe des Jahres 2018 soll A Knight’s Quest dann für PC, PS4, Xbox One und sogar für die Nintendo Switch erscheinen. Vorab könnt ihr euch noch ein Video zur Pre-Alpha-Version des Spiels ansehen.

