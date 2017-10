Knack 2 - Kompletter Flop in Japan

Der Nachfolger von Knack hat es nicht leicht und kann sich nicht behaupten. In Japan ist das Interesse verschwindend gering, sodass es weit unter den Erwartungen zurückliegt.

Sony hat vor einiger Zeit eine Demo zu Knack 2 in den PSN Store eingestellt, damit sich die potenziellen Interessenten einen Ersteindruck vom Knack-Nachfolger verschaffen können.

Knack 2 ist von SIE Japan Studio exklusiv für die PlayStation 4 entwickelt worden. Es erschien hierzulande bereits am 6. September 2017, doch scheinbar ist die Nachfrage nicht sonderlich hoch. So hat Pushsquare gestern einen Überblick über die japanischen Verkaufscharts veröffentlicht. Hier können wir ablesen, dass sich Knack 2 nicht unter den Top 20 befindet.

Knack 2, ein Flop

Doch es kommt noch schlimmer, Famitsu hat ebenfalls eine Bestenliste an den Start gebracht. Hier werden die Top 30 Games in Japan aufgezeigt. Doch auch hier fehlt jede Spur von Sonys Exklusivtitel. Erst wenn wir einen Blick auf die verkauften Einheiten zum Launch am 28. September 2017 in Japan werfen, erhalten wir eine ungefähre Einsicht vom Misserfolg. Lediglich 2.106 Einheiten konnten verkauft werden, was in etwa einem Prozent des Vorgängers entspricht.

Dafür kann es sich zumindest in Großbritannien wacker auf dem 12. Platz halten, bevor es eines Tages womöglich gänzlich von der Bildfläche verschwindet.

Seitenauswahl

Infos zu Knack 2