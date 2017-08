Knack 2 - Demo steht im PS-Store zum Download bereit

Ohne eine große Ankündigung stellte Sony jetzt die Demo zum kommenden Action-Adventure Knack 2 zur Verfügung. Die Testversion lässt sich ab sofort aus dem europäischen PlayStation-Store herunterladen.

Die Verwunderung war Ende des vergangenen Jahres äußerst groß als Sony im Rahmen ihrer PlayStation Experience einen Nachfolger zu Knack ankündigte. Knack erschien zeitgleich mit dem Launch der PlayStation 4, konnte jedoch nur wenige Spieler überzeugen und stellte keinen wirklichen System-Seller für die neue Hardware dar.

Demo lädt zum Testen ein

Sony ist offenbar gewillt mit Knack 2 alles besser zu machen. So habe man angeblich aus den Fehlern des Vorgängers gelernt und möchte mit dem Action-Adventure endlich überzeugen. Einen ersten Eindruck vom Spiel könnt ihr jetzt in der kostenlosen Demo bekommen, die ab sofort im europäischen PlayStation Store zur Verfügung steht. In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Knack, einem Experiment das durch ein Relikt zum Leben erweckt wurde, unterschiedliche Stoffe an sich binden kann und dadurch zu einem riesiegen Wesen heranwächst. Die Demo beinhaltet ein Level, das sich in einem Kloster befindet und wiegt nur etwa 2,6 Gigabyte.

Das Hauptspiel lässt sich komplett kooperativ durchspielen und soll mit einer überzeugenden Story daher kommen. Dafür holte man Marianne Krawczyk an Bord, die in der Vergangenheit unter anderem schon an der Geschichte zur God of War-Reihe arbeitete. Auch Mark Cerny, der maßgeblich für die Architektur der PlayStation 4 zuständig war, ist wieder an der Entwicklung beteiligt gewesen.

Knack 2 erscheint am 5. September exklusiv für die PlayStation 4.

