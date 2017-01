Ab Donnerstag, dem 19. Januar 2017 kommen wieder neue Filme in die deutschen Kinosäle. Auf welche Blockbuster wir uns freuen dürfen, zeigen wir in den Kinostarts dieser Woche. Alle Filme mit USK-Altersfreigabe, Genre und Schauspieler im Überblick. Das ist das neue Kinoprogramm!

In dieser Kinowoche starten unter anderem neue Kinofilme wie „xXx: Die Rückkehr der Xander Cage“, „Ritter Rost 2: Das Schrottkomplott“ und „Verborgene Schönheit“. Welche Streifen sonst noch auf den Leinwänden in Deutschland und den ab heute geltenden Kinoprogrammen zu finden sind, zeigen unsere Kinostarts ab dem 19. Januar 2017.

xXx: Die Rückkehr des Xander Cage

Actionfilm ab 16 Jahren

mit Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Rory McCann

Drama ab 12 Jahren

mit Casey Affleck, Lucas Hedges, Michelle Williams

Animations- & Zeichentrickfilm ab 0 Jahren

mit Christoph Maria Herbst, Jella Haase, Tom Gerhardt

Drama ab 6 Jahren

mit Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley

Thriller ab 16 Jahren

mit Violetta Schurawlow, Tobias Moretti, Sammy Sheik

Dokumentarfilm ab 0 Jahren

Thriller ab 12 Jahren

mit Kristen Stewart, Lars Eidinger, Nora von Waldstätten

Drama ab 12 Jahren

mit Pjotr Skvortsov, Victoria Isakowa, Yuliya Aug

Drama ab 12 Jahren

mit Tamer Nafar, Samar Qupty, Salwa Nakkara-Hadad

Tragikomödie ab 12 Jahren

mit Martina Schöne-Radunski, Hans-Heinrich Hardt, Sebastian Fräsdorf

